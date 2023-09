Polizei Essen

POL-E: Essen: 42-Jähriger nach Raddiebstahl festgenommen - Besitzer des Pedelecs gesucht

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen:

Am Samstag (2. September) gegen 0:20 Uhr bemerkten Zeugen Schlaggeräusche auf der Rüdesheimer Straße (Nähe Frohnhauser Straße) und sahen, dass ein Unbekannter sich am Schloss eines Pedelecs zu schaffen machte. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem Zweirad in Richtung Onckenstraße. Vor Ort wurde mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger an der Frohnhauser Straße / Niersteiner Straße mit dem Pedelec angetroffen werden. Der 42-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen.

Das Pedelec wurde sichergestellt. Bisher konnte kein Eigentümer des Diebesguts ausfindig gemacht werden. Mögliche Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell