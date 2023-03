Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: LKW umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Radevormwald (ots)

Bei einem Wendemanöver am Mittwochabend (22. März) kippte der LKW eines 57-Jährigen in den Graben neben der unbefestigten Straße Obergraben in Radevormwald.

Der 57-jährige LKW-Fahrer aus Hamm wollte gegen 20:00 Uhr wenden. Beim Wenden geriet ein Rad der Hinterachse unbemerkt auf den aufgeweichten Untergrund. Dadurch kippte der LKW um und blieb seitlich liegen. Hierbei wurde der 57-Jährige leicht verletzt und kurzzeitig in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den umgekippten LKW war es zum Fahrer nicht möglich selbstständig aus der Fahrerkabine zu kommen. Um ihn aus der Fahrerkabine zu befreien, schnitt die Feuerwehr ein Loch in die Frontscheibe. Aufgrund ausgetretenen Dieselkraftstoffs und Hydrauliköls wurden die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Die Bergung des LKW erstreckt sich auf den Folgetag (23. März).

