Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Sindelfingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Mädchen

Ludwigsburg (ots)

Seit Samstag, 1. Juli 2023, wird die 14 Jahre alte Konstantina P. aus Böblingen vermisst. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg versucht seitdem den Aufenthaltsort der Jugendlichen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach als vermisst gemeldet worden war, zu ermitteln. Am 1. Juli hatte das Mädchen, das derzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Böblingen untergebracht ist, die Erlaubnis ihre Eltern in Sindelfingen zu besuchen. Unter einem Vorwand verließ sie zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr die elterliche Wohnung. Tage danach bestand einmal ein kurzer telefonischer Kontakt zwischen dem Vater und der 14-Jährigen, die mitteilte, dass sie noch nicht nach Hause kommen werde. Die der Polizei bekannten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme wurden bereits mit negativem Ergebnis ausgeschöpft. Auch die bekannten Hinwendungsorte wurde zwischenzeitlich überprüft, aber Konstantina P. konnte nirgends angetroffen werden.

Konstantina P. ist etwa 165 cm groß, korpulent, trägt einen silbernen Nasenring und eine Halskette mit zwei Anhängern, einem Kreuz und einem eingefassten Türkis. Außerdem wechselt sie häufig ihre Haarfarbe und wollte in der Vergangenheit des Öfteren mit dem Namen "Melina" angesprochen werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.beblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Weitere Informationen zur Person und Bilder, finden sich unter:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/boeblingen-sindelfingen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell