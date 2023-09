Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Korrektur: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie die korrigierte Version der um 11.24 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung. Es handelte sich nicht um einen Seat, sondern um einen Mazda und die korrekte E-Mail-Adresse für Zeugenhinweise lautet boeblingen.prev@polizei.bwl.de. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Ein noch unbekannter Täter trieb in den vergangenen drei Wochen in der Königstraße in Ehningen sein Unwesen. Der Unbekannte beschädigte sowohl in der Nacht zum 20.08.2023 (Sonntag) als auch in der Nacht zum 02.09.2023 (Samstag) einen Peugeot sowie einen Mazda mit jeweils ukrainischer Zulassung. In beiden Fällen wurde über die geparkten Fahrzeuge eine noch unbekannte Flüssigkeit geschüttet, die den Lack erheblich beschädigte und einen Schaden in Höhe von insgesamt mindestens 10.000 Euro verursachte. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

