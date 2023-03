Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Montagmorgen (20.03.2023) eine Mülltonne in der Stiftstraße in Brand geraten. Ein 36-jähriger Passant bemerkte gegen 02.20 Uhr den Brand und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Durch das Feuer wurde die Gebäudefassade beschädigt, die Mülltonne brannte vollständig ab. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell