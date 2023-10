Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen)Exhibitionist belästigt Frauen(01.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Sonntag ist ein Exhibitionist in der Bahnhofstraße aufgetreten. Ein 23-Jähriger sprach gegen 19.30 Uhr am Villinger Bahnhof zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren an. Kurz darauf entblößte er sich vor den Frauen, zeigte sein Geschlechtsteil und urinierte vor ihnen auf die Straße, was außer den beiden Geschädigten auch noch weitere Passanten mitbekommen haben sollen.

Die Polizei sucht diese Personen und bittet sie, sich als Zeugen bei der Kriminalpolizei zur Verfügung zu stellen und unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

