Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallzeuge gesucht - Polizei sucht jugendlichen Skateboardfahrer

Bad Kreuznach - Rüdesheimer Straße (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 10.08.2023 ereignete sich zwischen 14 und 14:30 Uhr auf der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach etwa in Höhe der Hausnummer 65 ein Verkehrsunfall bei dem ein Skateboardfahrer einen auf dem Gehweg berechtigt parkenden PKW nicht unerheblich beschädigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein jugendlicher Skateboardfahrer die Rüdesheimer Straße in Fahrtrichtung Bad Kreuznach-Innenstadt entlang, als er in Höhe der Hausnummer 65 aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Board verlor und mit dem geparkten PKW einer 51 Jahre alten Dame kollidierte. Nach dem Aufprall verließ der junge Mann (augenscheinliches Alter ca. 12-13 Jahre, blonde Haare, schmal, ca. 1,65 Meter groß) unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Bad Kreuznach.

Der Verkehrsunfall müsste vor Ort durch mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein, insbesondere von einem PKW-Fahrer mit Anhänger, der mit dem offenbar nicht verletzten Skateboardfahrer kurz gesprochen hat.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen des Vorgangs sich unter der Telefonnummer 0671-8811101 bei hiesiger Dienststelle zu melden.

