Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Brennende Zigarette löst Brand aus

Einsatzkräfte rückten am Sonntag zu einem Brand in Ehingen aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr meldete eine Anwohnerin starken Rauch aus einem Gebäude im Lise-Meitner-Weg. Deshalb rückten Feuerwehr und Polizei an. Das Feuer konnte der Bewohner noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst löschen. Die Polizei ermittelte die Ursache. Demnach soll dem Bewohner beim Rauchen die Zigarette runtergefallen sein. Die Zigarette setzte den Teppichboden und einen Stuhl in Brand. Der Raucher erlitt durch den Qualm eine leichte Rauchgasvergiftung. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er noch am Vormittag wieder verlassen. Es entstand nur geringer Schaden. Die Feuerwehr Ehingen war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

++++1476331(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell