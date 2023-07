Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In Gegenverkehr geraten

Am Sonntag stieß eine Radlerin bei Göppingen mit einem BMW zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Rennrad von Hohenstaufen in Richtung Maitis. In einer scharfen Kurve kam ihr ein 47-Jähriger mit einem BMW entgegen. Da die Radlerin wohl zu schnell war, geriet sie auf die Fahrbahnseite des BMW. Dort kollidierte sie mit dem Auto. Die 21-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Sie schätzt die Schäden am BMW und am Rennrad auf mehreren hundert Euro.

