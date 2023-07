Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wohnwagen streift geparktes Auto

Aus einer mutmaßlichen Unfallflucht wurde am Samstagnachmittag ein Kleinstunfall

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in der Königstraße die Kollision eines Wohnwagens mit einem geparkten Mitsubishi. Da der Fahrer des Wohnwagengespanns weiterfuhr ohne sich um den Unfall zu kümmern, meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Eine Streife fuhr daraufhin zum Ort des Geschehens und wollte die Unfallflucht aufnehmen. Während dessen meldete sich der Fahrer des Wohnwagengespanns über Notruf bei der Polizei. Der hatte inzwischen sein Auto samt Wohnwagen abgestellt und einen Schrammen in roter Farbe an seinem Wohnwagen entdeckt. Die Herkunft des Schrammens konnte er sich aber nicht erklären. Vorsorglich wollte er seine Feststellung dennoch melden, sollte ein entsprechender Unfall angezeigt werden. Als der Mann nach seiner Fahrtstrecke befragt worden war, konnte die vermeintliche Unfallflucht in der Königstraße und die Angaben des Mannes schnell zusammengeführt werden. Der beschädigte Mitsubishi hatte die gleiche Farbe wie der Kratzer am Wohnwagen. Die Streife vor Ort musste nur noch einen Personalienaustausch zwischen dem Besitzer des beschädigten Autos und dem Unfallverursacher organisieren. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1471740)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell