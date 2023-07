Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger in der Vöhringer Straße in Richtung Dorndorf. Auf Höhe des Hölderlinweges kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fiat Panda überquerte den Gehweg, überfuhr ein Verkehrsschild und rasierte mehrere Zaunfelder des dortigen Grundstücks ab. Der ...

