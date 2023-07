Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Festnahme von Buntmetalldieben

Ulm (ots)

Durch eine Sicherheitsfirma wurde der Einbruch in einen Recyclinghof bemerkt. Mitarbeiter hatten Licht einer Taschenlampe beobachtet. Die alarmierte Polizei umstellte das Gelände. Der Zaun war an einer Stelle niedergedrückt worden. Bei der Durchsuchung des Geländes wurden verschiedene bereitgelegte Metalle aus den Containern und Inventar des Recyclinghofs festgestellt. Der erste Einbrecher wurde dann in einem Altholzcontainer entdeckt, der zweite hatte sich unter einer Treppe liegend versteckt. Bei ihnen handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Ulm und eine 45-jährigen Wohnsitzlosen.

