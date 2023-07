Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Mit Handy in der Hand Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger von Ellwangen kommend aus der Verenastraße nach rechts in die Obere Straße ab. Im dortigen Kurvenbereich stieß er mit seinem Lastwagen gegen einen entgegenkommenden Seat. Bei der Unfallaufnahme räumte er ein, dass er während der Fahrt an seinem Handy hantierte. Dadurch hatte er auch im Kurvenbereich die Kurve geschnitten. Der Unfallverursacher und der 46-jährige Seatfahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von je 5.000 EUR.

++++++++++++++ 1466730

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell