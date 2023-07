Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mann in psychiatrischer Klinik vorläufig untergebracht.

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend soll ein 43-Jähriger in Schelklingen seine Mutter mit einem Messer verletzt haben.

Gegen 22 Uhr soll der 43-Jährige an der Haustür seiner Mutter geklopft haben. Daraufhin öffnete diese die Tür. Unmittelbar nachdem die 67-Jährige die Tür geöffnet habe, soll der Verdächtige mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Kurze Zeit später gelang es der Polizei, den 43-Jährigen am Bahnhof in Schelklingen vorläufig festzunehmen. Der Mann leistete dabei keinen Widerstand. Auch die vermeintliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, fand die Polizei auf entsprechenden Hinweis des Beschuldigten in der Nähe des Tatorts auf. Dieses hatte der Verdächtige nach seiner Schilderung bei seiner Flucht weggeworfen. Die Frau erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am heutigen Freitag einer Richterin am Amtsgericht wegen Verdacht des versuchten Mordes vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte und aufgrund dieses Zustands eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann wird nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

