POL-UL: (GP) Geislingen - Jugendlicher stiehlt ein Auto und flüchtet vor der Polizei

Am Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, alarmierte eine Autobesitzerin die Polizei, weil ihr Auto gerade gestohlen worden war. Die Polizei setzte mehrere Streifen aus Geislingen, Eislingen und Göppingen zur sofortigen Fahndung nach dem schwarzen Mercedes ein. Der Autodieb hatte zuvor aus der Wohnung den Schlüssel gestohlen. Eine Streife hat in der Rheinlandstraße kurzen Sichtkontakt. Gegen 03.30 Uhr wurde der Mercedes in Donzdorf fahrend gesehen. Einer Streife gelang es dann, dem Mercedes im Klosterweg den Weg abzuschneiden. Dabei entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von 1.000 EUR. Der 15-jährige Fahrer wurde festgenommen. Er wird verdächtigt, in den vergangenen Wochen wiederholt Autos gestohlen zu haben. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt gegen ihn wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

