Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Öffentlichkeitsfahndung

Herdecke (ots)

Vermisst wird die 30-jährige Lara T. aus Herdecke. Sie ist seit gestern (07.02.2023) aus der Wohnung ihres Vaters abgängig. Sie ist unterwegs mit ihrem schwarzen Cocker Spaniel und einem silbernen Ford KA (ca. 20 Jahre alt) mit dem Kennzeichen DO-AG 46. Es liegen Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand vor, wodurch eine Eigengefährdung für die Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Ein aktuelles Foto der vermissten Person mit einer detaillierten Personenbeschreibung und weiteren Informationen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://fcld.ly/etjzg9v

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Hattingen unter 02324-9166 6000 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell