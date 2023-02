Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- 11-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 13:00 Uhr wollte der Junge die Fahrbahn der Frankfurter Straße überqueren und lief hinter einem geparkten Baustellenfahrzeug auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der mit seinem Pkw in Richtung Zurstraße fahrende 19-Jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge wurde von dem rechten Außenspiegel getroffen und leicht verletzt. In Begleitung eines Erziehungsberechtigten begab er sich in ärztliche Behandlung.

