POL-UL: (UL) Illerrieden - Betrunkener rasiert mit seinem Auto Gartenzaun ab

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger in der Vöhringer Straße in Richtung Dorndorf. Auf Höhe des Hölderlinweges kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fiat Panda überquerte den Gehweg, überfuhr ein Verkehrsschild und rasierte mehrere Zaunfelder des dortigen Grundstücks ab. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Zaun und am Auto entstand ein Schaden von je 2.500 EUR, am Verkehrsschild in Höhe von 500 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde eine starke Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein beschlagnahmt.

