POL-UL: (BC) Ingoldingen - Senior stieß mit Pedelec gegen Auto und verstarb an der Unfallstelle

Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, fuhr ein älteres Ehepaar mit ihren Pedelecs von Wattenweiler in Richtung Winterstettenstadt. Auf dem Gemeindeverbindungsweg kam ihnen ein Opel entgegen. Obwohl die Straße nur eine geringe Breite hat, hielt sich der 84-jährige Radfahrer nicht an das Rechtsfahrgebot. Als der 81-jährige Autofahrer dies erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Frontalzusammenstoß erlitt der Senior so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer und seine 16-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden durch Notfallseelsorger betreut. Ebenso die 79-jährige Ehefrau des Unfallopfers. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR, am Pedelec in Höhe von 1.500 EUR. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Verantwortlichkeit wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war bis 13.45 Uhr gesperrt.

