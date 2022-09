Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch gescheitert - Festnahme!

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 09.09.22 kam es gegen 01.20 Uhr in N2 in Mannheim zu einem versuchten Einbruch in eine Bar. Der Täter konnte durch die Putzfachkraft beobachtet werden, die zu diesem Zeitpunkt in der Bar ihren Dienst tat. Umgehend verständigte diese die Polizei und der Täter flüchtete vorerst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter festgenommen werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

