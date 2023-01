Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kontrolle am Chemnitzer Hauptbahnhof endet in der JVA Dresden

Chemnitz (ots)

Am 7. Januar 2023 um 19:00 Uhr wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Zuge einer Identitätsfeststellung zum Verdacht des Erschleichens von Leistungen ein 34-jähriger georgischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Chemnitz wegen besonders schweren Fall des Diebstahls in drei Fällen sowie drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz ebenfalls wegen mehrerer Diebstahlsdelikte vorliegen. Nach der Haftrichtervorführung am 8. Januar 2023 wurde der Mann in die JVA Dresden eingeliefert.

