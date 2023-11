Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Älterer Mann soll zwei Mädchen in Linienbus belästigt haben: Polizei sucht einschreitenden Fahrgast als Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am Montagmittag soll ein älterer Mann zwei Mädchen in einem Linienbus in Kassel belästigt haben. Ein anderer Fahrgast war den beiden Kindern offenbar zu Hilfe gekommen und hatte den Täter aus dem Bus geworfen. Die aus dem Landkreis Kassel stammenden beiden 11 und 12 Jahre alten Mädchen vertrauten sich später ihren Eltern an, woraufhin am gestrigen Dienstag eine Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Der Fahrgast, der den beiden Mädchen geholfen hatte, ist bislang nicht bekannt. Ihn sucht die Polizei nun als Zeugen. Zudem werden Hinweise auf den ebenfalls noch unbekannten Täter erbeten.

Der Vorfall hatte sich am Montag gegen 13:30 Uhr in einem Linienbus ereignet, der von der Kasseler Innenstadt in Richtung Forstfeld fuhr. Laut den beiden Mädchen hatten sie im vorderen Bereich des Busses gemeinsam auf einem Einzelplatz gesessen. Der ältere Mann mit Gehstock war am Altmarkt in den Bus eingestiegen. Im Verlauf der Fahrt soll er beide mehrfach am Knie und eines der Kinder an der Wange gestreichelt haben, auch nachdem diese ihm sagten, er solle damit aufhören. Auf den Vorfall wurde dann offenbar der Fahrgast, ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren mit kurzen dunklen Haaren, aufmerksam. Er schritt ein und warf den Täter an der Haltestelle "Hermann-Bücher-Straße" in Bettenhausen aus dem Bus. Er selbst soll schließlich an der Haltestelle Windhukstraße oder Forstbachweg ausgestiegen sein.

Der Mann, der die beiden Mädchen belästigt haben soll, wird wie folgt beschrieben: Ca. 70 bis 80 Jahre alt, grau-schwarze Haare, zerstreute Frisur, grauer Kinnbart, dunkler Teint, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er soll mit einem grauen Mantel mit grünen Streifen, einer schwarzen Hose und dunklen Lederschuhen bekleidet gewesen sein und einen Gehstock mitgeführt haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Der Fahrgast, der den Mädchen zu Hilfe kam und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

