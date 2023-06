Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230611 - 0680 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Unbekannter entblößt sich vor Kind

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 11-jähriges Mädchen befand sich am Samstag, den 10. Juni 2023, zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ein bislang unbekannter Mann auf einem hellroten E-Scooter auf sie zugefahren kam.

Der Unbekannte hielt gegen 11.30 Uhr in der Straße "Am Himmerich" unmittelbar vor der Geschädigten mit dem E-Scooter, sprach sie kurz an, entblößte sich und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Als sie daraufhin begann, laut zu schreien, fuhr der Mann auf dem E-Scooter in Richtung Riedbergzentrum davon. Der danach vom Mädchen aufgesuchte Vater verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief jedoch ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde/braune, kurze Haare, kantiges Gesicht (stark ausgeprägte Kieferknochen); bekleidet mit einem beigen T-Shirt und einer kurzen, hellgrauen Hose; fuhr mit einem hellroten E-Scooter eines Verleihbetriebes.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51399 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell