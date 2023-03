LPI-EF: Zeugen nach Jagdwilderei gesucht

Sömmerda (ots) - Am 27.03.2023 kam es gegen 09:35 Uhr in Sömmerda an der Kreuzung Frohndorfer Straße/ Rembrandtstraße zu einem Verkehrsunfall. Am Unfall beteiligt waren eine Fußgängerin und die Fahrerin eines Citroen. Die Polizei sucht nun nach der Autofahrerin und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0080711 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (SO) Rückfragen ...

