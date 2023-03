Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schneller als die Polizei erlaubt

Erfurt (ots)

Die Polizei zog am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Mann in Erfurt aus dem Verkehr. Dieser war mit seinem E-Bike viel zu schnell unterwegs gewesen. Bei der Überprüfung des E-Bikes und des Mannes kamen mehrere Verstöße zu Tage. Das E-Bike war manipuliert und der 22-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem hatte der Mann Drogen genommen. Das Fahrrad stand außerdem in Fahndung. Dieses war am 25.02.2023 aus einem Hinterhof in der Leopoldstraße gestohlen worden. Der 22-Jährige erhielt mehrere Anzeigen, das Fahrrad wurde sichergestellt. (JN)

