LPI-EF: Kabeldiebe auf Beutezug

Erfurt (ots) - Dienstagnacht brachen Unbekannte in die Wohnung eines 41-jährigen Erfurters ein. Die Diebe gelangten über einen Balkon im Hinterhof in das Apartment im ersten Obergeschoss. Hier stahlen sie zwei Geldbörsen, diverse Dokumente und 50 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte umfangreiches Spurenmaterial und leitete ein Verfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ein. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

mehr