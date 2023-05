Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Mann bei Auseinandersetzung tödlich verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Einen 38-jährigen Mann tödlich verletzt haben soll ein 37-jähriger Mann am 27.05.2023 in einer Unterkunft für Monteure in Schallstadt-Mengen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 21.30 Uhr zwischen den beiden Männern, die seit mehreren Wochen in der Unterkunft untergebracht waren, aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit.

Dabei soll der 37-Jährige den 38-Jährigen mehrfach geschlagen und schwer verletzt haben, bevor er sich von der Tatörtlichkeit entfernte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag. Der Tatverdächtige konnte am Abend im Rahmen der Sachverhaltsabklärung am Tatort angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 37-jährigen slowakischen Staatsangehörigen, der polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten ist.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell