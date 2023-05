Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Seitenstapler fällt von Lkw

Freiburg (ots)

Mit seinem Tieflader befuhr am Samstag, 27.05.2023 gegen 06.30 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Schopfheimer Straße von Wieslet kommend in Richtung Niedertegernau. In einer Rechtskurve fiel der auf dem Tieflader befindliche Seitenstapler (12t) auf die Fahrbahn. Durch das Herabfallen wurde das Geländer zur Wiese aus der Verankerung gerissen. Zudem wurden der Asphalt und der Bordstein beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Am Tieflader selbst sowie am Zugfahrzeug entstand kein Sachschaden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell