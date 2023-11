POL-KS: Schutz vor Keller-Einbruch und Fahrraddiebstahl: Polizei bietet kostenlosen Online-Vortrag am 14.11.2023 an; Anmeldung erforderlich

Kassel (ots) - Espenau (Landkreis Kassel): Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Discounter in der Goethestraße in Espenau eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Zigaretten abgesehen. In welchem Umfang sie bei dem Einbruch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ...

mehr