POL-REK: 231017-1: Kurzfristige Störung der Festnetzanschlüsse von Polizeistandorten in Hürth und Erftstadt möglich

Notruf 110 der Polizei nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt erreichbar

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis zieht aktuell mit verschiedenen Dienststellen in das zentrale Gebäude an der Sportparkstraße in Bergheim um. Aufgrund unverzichtbarer Arbeiten an der Telefonanlage der Polizei Rhein-Erft-Kreis kann es am Mittwoch (18. Oktober) zwischen 8 Uhr und 10 Uhr aus technischen Gründen zu kurzfristigen Störungen des Festnetzanschlusses der Polizeiliegenschaften mit den Vorwahlen 02233 (Hürth) und 02235 (Erftstadt) kommen.

Die Notrufnummer 110 sowie alle weiteren Festnetzanschlüsse der Polizei Rhein-Erft-Kreis sind wie gewohnt erreichbar. (sc)

