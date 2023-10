Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231016-2: Angestellter in Wettbüro überfallen

Bergheim (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach einem etwa 20 bis 35 Jahre alten und ungefähr 170 bis 175 Meter großen Mann. Dem noch Unbekannten wird vorgeworfen, am Sonntagabend (15. Oktober) in Bergheim-Niederaußem eine Wettbüroaufsicht (23) bedroht und Bargeld gefordert zu haben. Mit seiner Beute flüchtete der vollständig schwarz Gekleidete nach dem Überfall in unbekannte Richtung. Der Täter habe einen schwarzen Schal vor das Gesicht gezogen und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Geschädigte schilderte, dass der Räuber geschielt habe.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Täter gegen 20.50 Uhr auf der Dormagener Straße das Wettbüro betreten haben. Er sei dann direkt auf den Angestellten zugegangen und habe auf den Tresen geschlagen. Zudem habe er angedeutet eine Waffe mitzuführen. Derartig bedroht händigte der 23-Jährige Bargeld aus und drückte den Alarmknopf. Daraufhin soll der Täter umgehend geflüchtet sein. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell