POL-REK: 231013-2: Betrüger stehlen mehrere Schmuckstücke - Zeugensuche

Brühl (ots) - Liblarer Straße in Richtung "An der alten Brauerei" kurzzeitig gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (12. Oktober) in Brühl ist ein Fußgänger (59) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 59-Jährige an dem Fußgängerüberweg eines Kreisverkehrs die Liblarer Straße zu überqueren. Zeitgleich war eine ...

mehr