POL-REK: 231012-3: Unbekannte überfallen Spielhalle - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am frühen Donnerstagmorgen (12. Oktober) in ein Haus in Brühl eingebrochen sein soll. Laut ersten Erkenntnissen hörten die Bewohner des Hauses der Straße "Am Michselhof" gegen 4 Uhr Geräusche an der Haustür. Als der Geschädigte im Treppenflur gestanden habe, soll er eine Person mit einer Taschenlampe in seinem Haus ...

