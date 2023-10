Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231011-2: Aufmerksame Zeugen stellen Einbrecher - Festnahme

Köln, Hürth (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln mit Bezug in den Rhein-Erft-Kreis

Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (11. Oktober) einen mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Einbrecher (35) in Köln-Meschenich festgenommen. Das Fluchtfahrzeug seiner beiden mutmaßlichen Komplizen stellten Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis in Hürth sicher. Der 35-Jährige soll noch heute einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Zeugen den 35-Jährigen festgehalten, nachdem dieser und seine mutmaßlichen Komplizen sich gegen 23.45 Uhr verdächtig im Bereich der Brühler Landstraße / Schulstraße verhalten hatten. Im nahegelegenen Kiosk stellten Polizisten einen Einbruch fest und nahmen den Verdächtigen mit zur Wache. Seine mutmaßlichen Komplizen flüchteten mit einem schwarzen Mercedes in Richtung Hürth, wo die Einsatzkräfte den Fluchtwagen wenig später in der Straße "Zum Konraderhof" ohne Insassen fanden. Bei den Komplizen soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln, die etwa 25 Jahre alt sein sollen. Die Frau soll lange schwarze Haare und eine Brille getragen haben. Zudem soll sie mit einem weißen Sweatshirt und Nike-Sneaker bekleidet gewesen sein. Der Mann soll dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den flüchtigen Komplizen oder zum Abstellen des Fluchtfahrzeugs machen können, werden geben, sich bei den Ermittlern des Polizeipräsidiums Köln (Kriminalkommissariat 71) telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/kk/he)

