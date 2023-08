POL-OE: Christoph Bankstahl übergibt "Staffelstab" an Stephan Ommer

Attendorn (ots) - Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Montag (7. August) gegen 23:25 Uhr auf der Straße "Am Hollenloch" in Attendorn ereignet. Dabei befuhr eine 19-Jährige die Straße in absteigender Richtung. Aufgrund von am Fahrbahnrand abgeparkten Autos war die Fahrbahn verengt und die Fahranfängerin fuhr mittig beziehungsweise auf der Seite des Gegenverkehrs. Als ein 27-jähriger Autofahrer ihr entgegenkam, ...

