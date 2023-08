Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfänger bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Dienstag (8. August) gegen 17:10 Uhr auf der Bundestraße 54 ereignet. Dabei befuhren drei Autofahrer hintereinander die Straße in Richtung Rhode. Die an erster Stelle befindliche 50 Jahre alte Fahrerin wollte in die Straße "Im Hohl" einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste sie dafür ihren Pkw ab. Der hinter ihr fahrende Autofahrer (17 Jahre) reagierte ebenso und bremste sein Auto bis zum Stillstand ab. Der an letzter Stelle folgende 51-Jährige fuhr schließlich mit seinem Wagen auf den des 17-Jährigen auf. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß gegen den Pkw der 50-Jährigen geschoben. Der 17 Jahre alte Fahranfänger kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell