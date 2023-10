Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231011-1: Unbekannte entwenden Mercedes

Kerpen (ots)

Zeugensuche nach Diebstahl eines hochwertigen Autos

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Dienstag (10. Oktober) eine graue Kombilimousine der Marke Mercedes-Benz in Kerpen-Brüggen entwendet zu haben.

Zeugenhinweise zur Tatbegehung, den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Dienstagmorgen (10. Oktober) alarmierte eine Kerpenerin gegen 8 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ihr Mercedes nicht mehr in der Einfahrt ihres Hauses im Bereich der Straße "Am Burgtor" stünde. Nach ersten Ermittlungen befinden sich beide Schlüssel zum Fahrzeug im Besitz der Geschädigten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter das Auto mit Keyless-Go-Funktion anderweitig geöffnet und gestartet hatten.

Haltern von Fahrzeugen mit sogenanntem Komfort-Schließsystem empfehlen die Experten der Kriminalprävention, die Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe des Autos aufzubewahren. Die Übertragung der Funkwellen des Autoschlüssels kann mit speziellen Schlüsselboxen effektiv unterbunden werden. Den Funkschlüssel in einer solchen Box aufzubewahren, bietet hohen Schutz. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell