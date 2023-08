Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute Meldungen über Trickbetrüge

Nordthüringen (ots)

Die Nordthüringer Polizei warnt wiederholt vor Betrugsmaschen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Vermehrt werden Betrugsopfer über Messengerdienste kontaktiert, in deren Nachrichten vermeintliche Familienmitglieder um eine Kontaktaufnahme gebeten werden (siehe Bild). Später wird in weiteren Nachrichten um finanzielle Hilfen gebeten. Oft soll mit einer sofortiger Transaktion ein Geldbetrag im vierstelligen Bereich überwiesen werden, um bspw. die Reparatur eines Mobiltelefons zu zahlen.

Die Polizei warnt davor diesen Aufforderungen nachzukommen! Hierbei handelt es sich um Betrüger, die schnell an ihr Geld kommen wollen. Halten Sie bei Unsicherheiten immer Rücksprachen über die gewöhnlichen und ihnen bekannten Kommunikationswege mit Familienmitgliedern zur angegeben Sache. Seien Sie stets kritisch gegenüber Anfragen zu Geldzahlungen. Die örtliche Polizei steht ihnen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.

