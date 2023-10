Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231010-2: Zwei 18-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Ein weiterer Mann und ein Jugendlicher leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Paffendorf am Montagabend (9. Oktober) sind zwei Heranwachsende (beide 18) schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann (20) sowie ein Jugendlicher (16) zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 18-jährige Fahrer eines VW Golf gegen 21.45 Uhr auf der Glescher Straße in Richtung Bergheim gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der VW-Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und soll zunächst einen Nissan, der auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Glesch parkte, touchiert haben. Schließlich kollidierte der VW mit einem weiteren, ebenfalls geparkten Mazda und kam kurz danach zum Stehen. Dabei zogen sich der Fahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer, der auf der Rückbank saß, die schweren Verletzungen zu. Der Beifahrer (20) und ein weiterer Insasse auf der Rückbank (16) erlitten leichte Verletzungen.

Hinzugerufene Beamte sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle. Die Polizisten gaben die Glescher Straße gegen 23.30 Uhr wieder für den Verkehr frei. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell