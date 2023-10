Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231009-3: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Motorrad kollidiert mit Feuerwehrfahrzeug

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Kenten sind am Samstagnachmittag (7. Oktober) zwei Menschen (28, 24) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Patienten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen war der 28-Jährige gegen 16.30 Uhr zusammen mit seiner Sozia (24) auf einem Motorrad entlang der Landesstraße (L) 276 aus Richtung Kölner Straße kommend in Richtung Bundesautobahn 61 unterwegs. Vor ihm soll zu diesem Zeitpunkt ein Rüstwagen der Feuerwehr gefahren sein.

Der Feuerwehrmann habe in Höhe eines Industriegeländes zum Linksabbiegen angesetzt. Nach derzeitigem Sachstand habe der Motorradfahrer noch versucht zu bremsen. Aus bislang nicht abschließend geklärtem Grund sei es zum Zusammenstoß mit dem Feuerwehrwagen gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzten die beiden Motorradnutzer und zogen sich die schweren Verletzungen zu. Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sicherten die Spuren am Unfallort. Das Motorrad ließen die Uniformierten abschleppen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell