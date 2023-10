Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231009-2: Unbekannte erbeuten Schmuck aus Antiquitätenhandel

Erftstadt (ots)

Kriminalpolizisten bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag (7. Oktober) in einen Antiquitätenhandel in Erftstadt-Lechenich eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Inhaber sein Geschäft an der Bonner Straße am Freitagabend (6. Oktober) um 18 Uhr verlassen. Als er am Samstag gegen 9 Uhr zurückkehrte, habe er den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Im Ladeninnern sollen die Gesuchten mehrere Vitrinen, Schränke und Auslageflächen durchwühlt und einige Vitrinen geleert haben. Nach derzeitigem Sachstand erbeuteten die Täter Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert.

Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an Kellertüren fest. Sie sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

