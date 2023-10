POL-REK: 231008-2: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Blutprobe

Hürth (ots) - Kreuzung an der B 265n zur Stunde noch gesperrt Bei einem Verkehrsunfall in Hürth sind am Freitagnachmittag (6. Oktober) laut derzeitigem Sachstand drei Männer (26, 26, 42) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Polizisten sperren den betroffenen Bereich derzeit im Rahmen der Arbeiten am Unfallort und ...

mehr