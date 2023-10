Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231006-3: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Krankenhaus

Hürth (ots)

Kreuzung an der B 265n zur Stunde noch gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth sind am Freitagnachmittag (6. Oktober) laut derzeitigem Sachstand drei Männer (26, 26, 42) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Polizisten sperren den betroffenen Bereich derzeit im Rahmen der Arbeiten am Unfallort und leiten den Verkehr ab.

Laut ersten Erkenntnissen stand der Fahrer (26) eines Volvo mit seinem Beifahrer (26) verkehrsbedingt an der Kreuzung des Jägerpfad in Fahrtrichtung Luxemburger Straße. Zeitgleich sei ein Porschefahrer (42) auf der Bundesstraße (B) 265n in Richtung Erftstadt unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich der B265n und der Straße "Jägerpfad" kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Dabei wurden die beiden Autofahrer sowie der weitere Insasse des Volvos leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Porsche gegen eine Leitplanke.

Polizisten sperren den Unfallort derzeit weiträumig ab und nehmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Mitarbeitende eines Transportunternehmens schleppen die beteiligten Autos ab. Fachleute einer Spezialfirma reinigen die Fahrbahn. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell