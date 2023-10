Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231006-1: Einbrüche in Wohnung und Haus

Erftstadt und Bergheim (ots)

Kriminalpolizisten suchen in zwei Fällen nach Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (5. Oktober) in eine Wohnung in Erftstadt und ein Haus in Bergheim eingebrochen.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Diese nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Erftstadt-Liblar soll eine Geschädigte gegen 11 Uhr ihre Wohnung am Krokusweg verlassen haben. Als sie gegen 20 Uhr zurückkehrte, seien ihr Beschädigungen an der Wohnungstür aufgefallen. In der Wohnung sollen die Unbekannten mehrere Räume durchsucht haben. Laut derzeitigem Sachstand entwendeten die Einbrecher Bargeld.

In Bergheim-Niederaußem sollen unbekannte Täter zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr die Terrassentür eines Hauses im Bereich des Lohwegs aufgehebelt haben. Im Haus sollen sie ersten Erkenntnissen zufolge zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt und dabei Schmuck erbeutet haben.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell