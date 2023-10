Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231004-4: Junger Mann nach Motorradunfall verstorben

Erftstadt-Lechenich (ots)

Unfallermittler weiter mit der Fahrerfrage beschäftigt

Nachtrag zur Pressemitteilung "Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer und Sozius - Erftstadt" vom 1. Oktober 2023

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Dienstagmorgen (3. Oktober) ist einer der beiden Unfallbeteiligten (20) in einem Krankenhaus verstorben. Der zweite Unfallbeteiligte (20) befindet sich nach aktuellem Sachstand nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Verkehrsunfallermittler gehen aktuell Hinweisen nach, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Sozius gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen bezüglich der Fahrerfrage dauern jedoch noch an.

Die Beamten des Verkehrskommissariats sind zudem weiterhin mit den Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache beschäftigt. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell