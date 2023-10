Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231004-1: Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt - drei weitere Insassen leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Auto prallte gegen Baum und kam in einer Böschung zum Stehen

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf-Berrendorf am späten Dienstagabend (3. Oktober) ist eine Jugendliche (16) schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Hyundai (18) sowie zwei weitere Insassen (beide 17) wurden bei dem Alleinunfall leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut derzeitigem Sachstand soll der 18-Jährige gegen 22.45 Uhr mit seinen drei Begleitern auf dem Nordrandweg von der Kreisstraße (K) 34 kommend gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Hyundai mit einem Verkehrsschild und prallte gegen einen Baum. Das Auto stoppte schließlich in einer Böschung am Fahrbahnrand.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 1.30 Uhr (4. Oktober) vollständig ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (jus)

