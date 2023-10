Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231002-2: 49-jährige Insassin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wesseling (ots)

Auto kollidierte mit Zaun

Am Samstagabend (29. September) ist in Wesseling eine Autofahrerin (18) von der Straße abgekommen und in einen Zaun gefahren. Dabei wurde eine Insassin (49) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 18-Jährige gegen 23.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Vorgebirgsstraße unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll die junge Frau mit ihrem Audi nach links von der Straße abgekommen und in eine Firmeneinfahrt gefahren sein. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun und die 49-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurde leicht verletzt. Der Audi wurde beim Alleinunfall stark beschädigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell