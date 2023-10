Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer und Sozius - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am Samstag, 30.09.2023 gegen 17:50 Uhr befuhren zwei 20-jährige Männer aus Kerpen gemeinsam auf einem Krad den Blessemer Lichweg in Lechenich. Kurz vor Erreichen der Frenzenstraße kamen sie aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Die beiden Männer kamen schwerstverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachdem Ersthelfer, sowie die Rettungskräfte die erste Versorgung übernommen hatten, brachten im Anschluss zwei Rettungshubschrauber die Männer in umliegende Krankenhäuser. Wer von der Motorradbesatzung das Krad lenkte, ist bislang ungeklärt. Da es auch Hinweise auf Alkoholkonsum der Beteiligten gab, wurde durch die Polizei bei Beiden eine Blutprobe angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Blessemer Lichweg und die Frenzenstraße gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf unterstützte die örtliche Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Beamten des Verkehrskommissariates in Hürth haben die Ermittlungen aufgenommen. (TH)

