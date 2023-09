Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230929-1: Dieb warf Stein in Ladentür - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Bargeld entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem 18 bis 25 Jahre alten, schlanken Täter. Der bislang Unbekannte soll in der Nacht zu Donnerstag (28. September) in Kerpen einen Stein in die Glastür eines Lebensmittelgeschäfts geworfen haben. Zur Tatzeit trug er hellgraue Kleidung und verdeckte sein Gesicht mit einem dunklen Tuch.

Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen warf der Tatverdächtige gegen 0.40 Uhr einen Gegenstand in die Glastür des Geschäfts an der Mödrather Straße. Durch das entstandene Loch kletterte der Unbekannte in den Verkaufsraum. Dort öffnete er gewaltsam eine Kasse und flüchtete mit erbeutetem Bargeld in unbekannte Richtung. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. (hw)

