Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230928-2: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am Mittwochabend (27. September) ist in Brühl eine Pedelecfahrerin (67) von einem Autofahrer (56) erfasst worden und gestürzt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 67-Jährige gegen 21.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen der Schlaunstraße gefahren sein. Zeugen berichteten, dass aus einer Grundstückseinfahrt der 56-Jährige mit seinem Ford gefahren sei. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache mit der Radfahrerin kollidiert, die daraufhin gestürzt sei. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell